Gran noticia hizo en esta jornada el atacante argentino Valentín Castellanos, quien en esta jornada con su Girona le anotó un póker al Real Madrid por la liga de España. El jugador que tuvo paso por la U vive un gran presente en el fútbol europeo y los hinchas del ‘Romántico Viajero’ se extrañan de no haberle dado ninguna posibilidad al atacante.

Sobre lo que fue el breve por la U por parte del ‘Taty’, el periodista Cristián Caamaño se explayó en el programa ‘F360’ de ESPN y declaró cómo se gestó la llegada del delantero argentino, en la que confiesa que fue gracias a Diego Rivarola.

“Castellanos la gente no se acuerda mucho, debutó con Corinthians en la Copa Sudamericana 2017, en el primer semestre en donde la U termina siendo campeón del torneo nacional. Era un chico que lo trajo Diego Rivarola, del mismo club mendocino que él había surgido antes de irse a River Plate”, partió señalando Caamaño.

Ante el poco protagonismo que tuvo Castellanos en la U, el comunicador reveló la gran decisión que tuvo que tomar en ese entonces el entrenador de los ‘Azules’, Angel Guillermo Hoyos, en la que debió escoger por la permanencia de Nicolás Guerra en desmedro de Valentín Catellanos, quien tuvo que partir del club al fútbol uruguayo.

Castellanos en su paso por la U | Foto: Instagram

“En esos años Rivarola generaba algo en la gente de la U que no lo querían cerca, entonces como la U no podía inscribir a Castellanos, porque no cumplía los 18 años, lo envía a préstamo a Montevideo Torque, porque Ángel Guillermo Hoyos prefería al Nico Guerra”, confesó.

Finalmente, Caamaño indicó que Castellanos tras su salida al fútbol uruguayo tuvo un gran despegue dentro de su carrera y desde Montevideo Torque ni lo pensaron para comprar la totalidad de su pase y en la U ni la pensaron para aprobar esta tratativa, dejando escapar por un monto inferior al delantero argentino.

“Se fue por una opción ridícula, 300 mil dólares el 80% del pase, él la rompe, son segundos y él es uno de los goleadores del Campeonato. Montevideo Torque le dice a la U ‘te compro el 100% por 350 mil dólares’ y como en la U no lo conocían mucho y no tenían muchas expectativas, aceptaron la oferta y la U se lo termina perdiendo”, cerró.