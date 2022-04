La situación de la U sin duda no es de las mejores en el Campeonato Nacional, en la última fecha el conjunto dirigido por Santiago Escobar volvió a dejar una amarga imagen a los hinchas del club tras igualar sin goles ante Palestino, sumando una nueva jornada sin saber de triunfos.

Tras la ya conocida situación del club, todo esto agudizó aún más el mismo día sábado, con la fiesta en la cual se vieron involucrados Ronnie Fernández y Junior Fernandes, quienes fueron expuestos por las redes sociales y rápidamente sufrieron la crítica por parte de los hinchas azules, sobre todo el ex jugador del Dinamo de Zagreb.

Ante esta situación, un histórico ex jugador de los Azules Cristián Castañeda dialogó con Deportes 13 y se refirió a lo que fue esta polémica instaurada por las redes sociales, a la cual el Scooby fue crítico con los protagonistas de dicha fiesta

“Tiene derecho a hacer lo que estime pertinente en su rato libre, no pasa por ahí la situación. Cuando uno está en esa instancia, uno no está ni para fiesta, de repente se puede salir, porque uno no puede vivir amargado todo el rato, pero uno como jugador tiene que buscarle una vuelta, yo creo que no era el momento adecuado”, expresó el ex lateral de los Azules

Finalmente, Castañeda expresó su molestia por esta situación y dejo en claro que los jugadores que comandan este barco de la U, deben ser más criteriosos para evitar este tipo de acciones.

“La situación que vive, sobre todo, Junior (Fernandes), que son jugadores que supuestamente son los que llevan la batuta”, cerró.

El conjunto Universitario no se ha manifestado a lo que ha sido esta fiesta y no se conoce si existirá algún tipo de castigo de manera interna para estos jugadores, pensando en los próximos duelos de los Azules por el Campeonato Nacional.