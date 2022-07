Se viene un nuevo Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual está programado para este domingo 31 de julio en principio en el Estadio Fiscal de Talca y que encuentra a ambos equipos viviendo presentes muy dispares.

Pero para un formado en la U como Cristián Leiva, la realidad deportiva no debe influir y en conversación con BolaVip le da su receta a Diego López para superar las fortalezas que pueda plantear el Cacique. Si bien confía en la energía de los jóvenes, advierte que no hay que cargarles la presión de sacar adelante el resultado.

“Los clásicos son partidos aparte, no se ve la posición de la tabla, sino los momentos futbolísticos. Allí Colo Colo tiene un avance, una base con un equipo que se lo sabe de memoria. En cambio, la U tiene que apelar a lo anímico, a esa sabia nueva que hay, eso es lo que debe imponer, pero no se le puede endosar la responsabilidad a los jóvenes, los clásicos los ganan la experiencia. Es difícil lo que se le viene a la U, pero en lo emocional hay que empapar al jugador, tratar de cometer pocos errores”, expuso.

El Flaco conoce de sobra a jugadores como Darío Osorio o Lucas Assadi, ya que los dirigió en categorías menores y también en la Roja juvenil. No obstante, restó de responsabilidades de cara al clásico, pese a sus enormes condiciones técnicas.

Darío Osorio es una de las promesas de la U. / FOTO: Mirko Penha

“Yo creo que estos jóvenes son de características atípicas para el fútbol chileno, en el futuro serán in tremendo potencial para la U y la selección. Pero no hay que endosarles la responsabilidad, pasó en el clásico pasado donde la defensa no pasaba el promedio de los 20 años y miren lo que pasó. Para mí no hay que darles esa parte, son jóvenes, van a jugar su primer o segundo clásico y hay que protegerlos, la responsabilidad deben tenerla los jugadores más grandes”, explicó.

Finalmente, se refirió al hecho de que el partido se juegue en Talca y no en Santiago, algo que considera será favorable para los albos. “Puede jugar que es campo es neutral, aunque sólo será con hinchas de la U, pero es algo que puede ser en contra. En el Nacional la U hace buenos partidos, es donde hace de local, entonces ir a otra cancha le va a favorecer a Colo Colo, porque aparte tiene lejos a la gente, no es como el Santa Laura que los tienes encima”, cerró.