Universidad de Chile tras vencer a Palestino el jueves pasado y lograr un cierto respiro en el Campeonato Nacional no se aleja de los problemas y todo debido a ciertas publicaciones en redes sociales que dan cuenta que las cosas no estarían tranquilas dentro del CDA.

Y en específico esas polémicas las encabeza Ronnie Fernández con su particular story en Instagram sobre sapos y el dueto folcklórico de Los Hermanos Campos. Se pensó que eso iba dedicado al portero de la U, pero el mismo atacante salió a aclarar el tema y responsabilizó a la prensa.

Variadas reacciones por este tema han existido en el entorno azul, Bolavip ahora conversó con Cristián Mora, quien se refirió a esta problemática y le restó real importancia, pero si recaen críticas por estas publicaciones, llama a no molestarse.



"Yo creo que le dan mucha importancia a eso. Estar todo el rato pendiente del teléfono, del Twitter, del Instagram no le hace bien a nadie. Se ve hoy día que el fútbol se está desperfilando y hoy en día se usa el teléfono como una herramienta y se pierde el foco en lo deportivo. Yo me preocupo del estado de la U que si hay un sapo o no dentro del equipo, me cuesta creer en eso. Para lo que está viviendo la U debieran preocuparse mucho más del foco principal que es la situación del equipo", sostuvo el ex polifuncional.

Cristián Mora llama a restar importancia a las publicaciones en redes sociales (Agencia Uno)

Consultado sobre qué si Ronnie Fernández debiese frenar el tema en redes, el oriundo de Peñaflor dice que "es que no solamente Ronnie, viven colocando todo lo que hacen y lo que no hacen. Ellos mismos se sobrexponen y después no les gusta que los critiquen. Entonces, más allá de la polémica si hay un sapo o no en el equipo yo lo tomaría por otro lado, yo me enfocaría en lo que la resta a la U, lo que les compete a los jugadores y la opción que es que se mantengan en primera división y dar poca importancia a lo que publican en redes sociales".

Finalmente y en relación al partido de este domingo ante Universidad Católica, el campeón con los universitarios y si se debiese guardar a algunos elementos pensando en el torneo, Mora señaló que "no se cual es lo mejor de lo mejor. La U hoy tiene lo que tiene, nomás. No tiene jugadores que desequilibren, no están Darío Osorio ni Cristóbal Campos y eso le puede pasar la cuenta. No se quienes van a reemplazar a dichos jugadores y Católica va con un plus sobre la U.Quizás no era el momento para jugar un clásico, sea por Copa Chile o no", cerró.