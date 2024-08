Universidad de Chile lucha por el fichaje de Jonathan Villagra. El cuadro azul se mantiene en disputa con Colo Colo por el defensa de 23 años, lo que ilusiona a un histórico del cuadro laico.

¿Quién es? Cristián Mora quiere ver al jugador de Unión Española en el cuadro azul. Así lo manifestó en conversación con BOLAVIP CHILE: lo sigue desde hace largo tiempo.

Incluso, ha tenido charlas con él. Asegura que su nivel le aportará en calidad al equipo de Gustavo Álvarez y reforzará la línea defensiva. A pesar de su juventud, ya es un experimentado en el puesto.

“En lo personal me gusta mucho. He seguido un poco la carrera de este muchacho, he conversado con él también, pero no por un tema de la U. Súper ubicado, respetuoso, todo”, señaló en primera instancia.

Es el perfil del jugador que necesita la U. Sin menospreciar lo que tienen las divisiones inferiores, pero él ya tiene experiencia, con muchos partidos en el cuerpo, seleccionado, tiene ese bagaje que ya no es que vaya a probar”, agregó.

Cristián Mora aprobó el fichaje de Jonathan Villagra en Universidad de Chile.

El aporte de Jonathan Villagra

En dicha línea, Morita recalcó lo que puede aportar Jonathan Villagra a Universidad de Chile. Además de ser hincha azul, tiene lo necesario para acompañar a Matías Zaldivia y Franco Calderón en la retaguardia.

“Ya es un jugador consolidado de muchos partidos en primera división y eso es un plus que no lo tiene cualquiera. Ojalá que sea la mejor, yo sé que la U le va a hacer bien”, detalló.

“Va a tener una defensa más consolidada, porque creo que lo están haciendo bien hasta el momento. Pero tiene que tener en algún momento el recambio, tiene que tener el jugador que también le pueda dar ese plus diferente”, cerró.