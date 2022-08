Molestia en el Mundo Azul generaron los dichos de José Luis Villanueva tras sus infortunados dichos contra Universidad de Chile por no tener estadio. César Vaccia, Roberto Tomatín Rojas y Marco Olea son algunos de los que opinaron contra el Beckham chileno. Ahora se sumó desde Argentina, Cristian Traverso.

""Aquí vamos a tocar la oreja un poquitito. Es muy difícil tener estadio, hay que equipos que no han tenido y probablemente no vayan a tener. Nosotros tenemos, tuvimos y tendremos". Esas fueron las palabras de José Luis Villanueva, quien durante la animación en la ceremonia de cierre del Estadio San Carlos de Apoquindo, decidió lanzar a lo que él mismo reconoció como una "tocada de oreja".

Villanueva no sabía que esos comentarios generarían una reacción en el mundo azul. Técnicos y jugadores que alguna vez estuvieron ligados a la U, no dudaron en dar a conocer su parecer tras los dichos del ex Beckham chileno, quien estaba con la ropa institucional de Universidad Católica durante ese momento.

Uno de los más enojados fue Marco Olea. El Caballero del Gol no dudó publicar en Twitter una respuesta al ex atacante de Palestino, "Todavia no aprende, bueno que le vamos a pedir". Más tarde en conversación con Bolavip, el propio Corbata agregó que "ya tiene que sacarse la camiseta, entender que es un futbolista retirado y saber que esas palabras van a repercutir en la gente", comentó.

César Vaccia, quien fiel a su caballerosidad, también tuvo palabras hacia Villanueva. "Lamentable, porque primero que todo en esto hay que ser respetuoso, uno no puede ser un tipo soberbio, no denostar a un equipo emblemático como la U. Un desatino", fueron parte del malestar del sanantonino.

Otro que opinó, fue Roberto Tomatín Rojas, quien si bien dijo conocer a José Luis y que es una gran persona, no dudó en demostrar la fortaleza del pueblo azul. "Nosotros no lloramos y simplemente luchamos, nomás y la U la tiene dura, en vez de llorar, le metemos nomás. Siempre la U tuvo menos que ellos, pero jamás vi a la U llorar", Enfatizó.

El momento en que Villanueva emite el tan bullado comentario (Cruzados Oficial)

Pero no todo quedó ahí, ya que desde Argentina, Cristian Traverso también le respondió a través de una story en su cuenta de Instagram. "El dinero puede darte un estadio, hasta acciones en la U, pero la pasión de 70 mil personas a favor probablemente nunca la sientan ni la vayan a sentir!!!" y acompañado por un hashtag contra la concesionaria que rige los destino de los azules.

Hasta ahora, el ex atacante cruzado no se ha manifestado al respecto, ni mucho menos ha ofrecido disculpas. Veremos si lo hace en su programa en Radio Pauta.