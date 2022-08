Cristóbal Campos y el momento de Universidad de Chile: "No me gusta hablar del tema personal, me interesa lo colectivo"

Luego de la polémica salida de Hernán Galíndez de Universidad de Chile, el novel portero Cristóbal Campos se quedó con el arco azul y ha sido una de las figuras universitarias, pese a los malos resultados que arrastra el equipo que dirige Diego López.

Este miércoles el golero conversó con la web oficial de la U donde se refirió a la actualidad de los azules y también aprovechó de pedir mayor aforo para los importantes partidos que le quedan a su equipo.

"No, claramente estamos de acuerdo dentro de los jugadores todo lo que conlleva la institución de poder tener un aforo completo, donde nuestra gente es importante y marcamos diferencia.Tampoco no es posible que dentro de eventos o conciertos se pueda aceptar eso, es restringir a nuestra gente y nos perjudica bastante", afirmó.

Agregando que "esperamos tener las soluciones prontas para que nos podamos encontrar el fin de semana con todo el apoyo y con todo el hincha que nos va a llevar a ganar los partidos".

Cristóbal Campos pidió más aforo para los partidos de la U (Agencia Uno)

Campos además dejó en claro que no le importa su rendimiento personal, prefiriendo el colectivo. "No me gusta hablar del tema personal. Uo se prepara en la semana para poder rendir y ser un aporte para el grupo, me gusta más hablar del tema colectivo que tenemos que obtener rápidamente los resultado que es lo que queremos todos, estamos trabajando para eso. Esperemos que lleguen pronto porque lo necesitamos, eso es una preocupación de lo que puede ser aparte del nivel personal, me interesa mucho el colectivo para poder con el objetivo que son los resultados", indicó.

Respecto a lo que viene para la U, el arquero cree que "tenemos que prepararnos bien, contrarrestar todos los detalles que son los que nos han marcado en los últimos partidos. Nos han hecho goles de detales que no tenemos margen de error porque el equipo rival está aprovechando todos los momentos, donde nosotros tenemos que hacer lo contrario de las ocasiones que nos creamos, aprovechar las situaciones, quedarnos con los tres puntos, cerrando todas las oportunidades que tengamos".