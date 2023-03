Cristopher Toselli oficialmente debutó con la camiseta de la Universidad de Chile. Con el dorsal 13 en la espalda, Hulk reemplazó en el 46' a Cristóbal Campos tras la orden de Mauricio Pellegrino y tuvo su estreno con el Romántico Viajero dejando atrás su etapa en Universidad Católica. El meta, a ratos, no lució sus condiciones, aunque dejó su arco en cero y los azules no perdieron el compromiso ante Deportes Copiapó.

Desde siempre, Toselli ha sido un tipo autocrítico, exigente y serio para analizar sus nivel. Hoy, él siente que al menos cumplió desde lo actitudinal, pero sí que le costó más de la cuenta enchufarse en el compromiso ante el León de Atacama.

"Bien, fue raro, me costó conectarme en el partido. Uno estando en el banco está pensando en otras cosas muchas veces. Dentro de todo creo que fue un partido correcto", esbozó en diálogo con Bolavip en Valparaíso.

Además, el Tose agradeció el cariño de Los de Abajo y, de paso, envió un mensaje para toda la parcialidad azul. "La verdad que se han portado muy bien conmigo desde el primer minuto y me han recibido de gran manera sin jugar. Siento el apoyo y espero ir ganándome el respeto de la hinchada, de la gente cada vez que tenga la oportunidad de jugar", sentenció.

Cristopher Toselli quiere ganarse el corazón del hincha de la U (Agencia Uno)

También, el análisis de Toselli sobre su rendimiento y el momento que le toca ingresar, por la lesión lumbar de Campos, lo dejó algo inconexo, aunque pudo responder en varias ocasiones como el tiro de Jorge Luna recién ingresado al campo.

"Sí, fue raro. Hace mucho que no me pasaba entrar desde el banco. Entré un poco desconectado, pero siempre lo he dicho que estoy preparado para cuando me toque. En este sentido, me tocó, dentro de todo pude responder bien y esperemos que lo de Cristóbal no sea nada grave y podamos estar los dos a disposición", agregó.

Asimismo, el resultado no dejó para nada conforme a Toselli y todo el plantel de la Universidad de Chile, que sigue cediendo terreno en el fútbol chileno.

"Es amargo para nosotros. Queríamos conseguir el triunfo y de local sabemos que tenemos que marcar diferencias. No pudimos, no se pierde que también es importante, pero si queremos conseguir nuestros objetivos estos partidos son fundamentales para sumar", manifestó.