El joven lateral de la Universidad de Chile Daniel Navarrete señala que agradece la confianza que Sebastián Miranda ha puesto en él y que hoy por hoy no se siente el titular de la U por la alta competencia que existe en el puesto

La Universidad de Chile vive un proceso bastante complicado durante esta temporada 2022, en donde claramente los resultados no han sido de los mejores para los Azules, quienes a día de hoy buscan a su nuevo entrenador para lo que resta de Campeonato Nacional y así mejorar la campaña que han realizado hasta hoy.

Ante aquello, el defensor juvenil Daniel Navarrete dialogó con los medios de comunicación en conferencia de prensa en la previa al duelo ante Huachipato y se refirió si al plantel le afecta a día de hoy el no tener un entrenador de manera oficial.

“No nos afecta, nosotros hoy día estamos con el profe Seba (Miranda) y estamos a 100% enfocados en lo que él quiere, lo respetamos a él. Si ya en el día de mañana llega otro técnico, ahí se verá. Hoy en día estamos enfocados en el fin de semana lo que es Huachipato y la idea que quiere el profe Seba, no nos preocupamos con lo que viene después”, inició Navarrete.

Entrando a un lado más individual, el lateral juvenil de la U comentó su experiencia de ser titular en los dos últimos duelos del Romántico Viajero, en donde destacó la confianza que ha entregado Sebastián Miranda tanto a él como al equipo.

“He tenido un desempeño bueno, el técnico se dedicó a darme confianza a mí y como a todos mis compañeros. En eso enfatizó bastante, en darnos confianza y que nos atrevamos a jugar. Individualmente él (Miranda) era defensa, era su posición entonces me dio hartos consejos. Siento que lo he hecho bien, pero todavía hay cosas que mejorar”, explicó.

Finalmente, Navarrete mantiene la calma al respaldo que le entrega el interino entrenador de los Azules al contemplarlo como parte del once estelar, en donde no se siente el jugador no se siente titular debido a la alta competencia que existe en su lugar junto a Yonathan Andía y Simón Contreras.

“No me siento titular, uno tiene que ganarse el puesto todas las semanas en los entrenamientos y partidos. Siento que lo he hecho bien, pero nadie tiene el puesto ganado. El técnico va ser el que tome la decisión y se va a respetar. Al que le toque lo vamos apoyar y sabemos que lo hará de muy buena manera”, cerró.