El exfutbolista Dante Poli se confiesa respecto a los desafíos que deberá afrontar a Diego López con Universidad de Chile a quien no ve con el carácter suficiente debido a la importancia de los partidos que se le vienen en la misión de salvarse del descenso.

Universidad de Chile se aproxima para afrontar partidos cruciales y que tendrán un doble valor sentimental en lo que tiene durante el Campeonato Nacional. Es que la caída frente a Curicó Unido comienza a quedar en el pasado y mentalizarse en los duelos que deberán afrontar con rivales que están en la misma situación luchando por salir de los últimos puestos.

No obstante, en medio del programa deportivo ESPN F90, el exfutbolista Dante Poli analizó lo que se le viene a Universidad de Chile, en donde a futuro se ven duelos con Universidad Católica, Coquimbo Unido, Deportes La Serena y Huachipato.

“Yo creo que se viene una avalancha de decisiones para él, con todos estos agravantes que ustedes lo mencionan permanentemente y lo van describiendo desde lo institucional, los lesionados, la posición en la tabla, lo inestable y frágil que puede ser las condiciones de un partido de fútbol”.

En esta misma línea contempló que “Yo creo que él hoy está en una posición súper incomoda, súper compleja y no sé si tenga el conocimiento real desde el club, el juego, desde los jugadores de fútbol que posee para poder revertirlo”.

Diego López en la banca de Universidad de Chile durante la derrota con Curicó Unido. (Foto: Agencia Uno)

Para cerrar medianamente su idea al respecto, explicó que “No lo estoy calificando como buen o mal técnico, pero yo creo que la situación lo ha superado, la situación lo ha superado y sé que hay casos de tipos extraordinarios que efectivamente no han logrado ser exitosos o de sacar a un equipo en una situación tan difícil, tan hostil. Me parece que no veo a López con el suficiente carácter para enfrentar un desafío como el que le viene a la U”.

Finalmente, y lo que tiene que ver con los partidos de Copa Chile durante esta semana, sentenció que “Para mí es enfocarlo, priorizarlo el torneo local. La Copa Chile te puede dar cierto fundo futbolístico a lo mejor para desarrollar algo mejor tu idea, pero ya no lo lograste ya”.