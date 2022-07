El entrenador de los azules lamentó la agónica derrota frente a O'Higgins y no ocultó su preocupación por los errores defensivos del equipo. Espera revertir esta mala racha ante Colo Colo, aunque prácticamente descartó la presencia de Nery Domínguez, quien fue reemplazado en Rancagua tras sentir un pinchazo.

Universidad de Chile no levanta cabeza y ahora cayó en la agonía frente a O’Higgins por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2022, resultado que los dejó muy relegados en la tabla de posiciones. mirando de cerca los puestos de descenso y con muchas dudas de cara al Superclásico contra Colo Colo.

Diego López no pudo ocultar su preocupación en conferencia de prensa luego de sumar tres partidos sin victorias, aunque sostiene que el marcador fue mucho castigo para sus dirigidos que pagaron muy caro sus errores en defensa.

“Es complicado de explicar cómo perdimos hoy. El partido fue intenso, tuvimos las chances para hacer goles, pero en el fútbol pasa que erras goles y después tienes que estar concentrado hasta el final. En 2, 3 minutos, pasó de todo. No estaba para perder, pero el fútbol tiene estas cosas. La cancha habla”, indicó el DT.

Al referirse a los desajustes defensivos, no apuntó únicamente a quedarse con 10 jugadores: “lo de Álvaro Brun (su expulsión) fue un error, pero después hubo otros errores. En el gol vino una secuencia de fallas, sabemos cómo pasó y en otras situaciones manejamos de forma más tranquila la situación, pero les regalamos dos o tres jugadas al final“, agregó.

Pero no sólo la defensa preocupa al estratega, que analizó la dificultad para generar ocasiones de gol. “El problema es cuando no tienes chances, pero nos falta ahora terminar las jugadas. Vamos a llegar a ese punto al jugar sin pelota, no sólo con el balón al pie. Llegamos con poca gente dentro del área, son cosas que tenemos que ser conscientes de que nos está faltando algo”, señaló.

Superclásico en la mira

El próximo desafío de los azules será nada menos que contra Colo Colo, actual puntero de la competencia. Pensando en el duelo que en principio se disputará en Talca, López prácticamente descartó la presencia de Nery Domínguez, quien tuvo que ser reemplazado ante O’Higgins.

“Hablé con él, sintió un pinchazo. Creo que es difícil que esté para el próximo partido. Hay que hacer la autocrítica y después pensar en recuperarnos mentalmente para un partido especial, como es el Superclásico”, detalló.

Nery Domínguez salió lesionado y peligra su presencia en el Superclásico. / FOTO: Mirko Penha

De todos modos, apeló al positivismo para sacar adelante el partido contra los albos, además de hacer un diagnóstico del presente de ambos equipos. Asimismo, descartó sentir una presión especial por cortar la negativa racha de la U ante su archirrival.

“No siempre lo gana el que llega mejor, es un partido aparte, a veces son feos de ver pero tenemos que prepararnos para hacer un gran partido. Venimos de dos partidos donde, por ahí, no eran partidos para perderlos, pero ya son dos derrotas consecutivas donde tenemos que estar fuertes mentalmente para cortar esa racha. La presión está siempre, se junta un poco todo ahora pero tenemos que hacer el luto hoy por perder de esta forma y ya pensar en un partido especial“, cerró.