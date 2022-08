El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, queda maravillado con la confianza que tienen los canteranos del club universitario y en la cual muestran sus cualidades en momentos dificiles por lo que no toman la cédula para mandarlos a la cancha.

Universidad de Chile mostró una mejoría en su sistema de juego el pasado fin de semana y por la cual afinan detalles para su crucial compromiso de este fin de semana donde se medirán como visitante con Curicó Unido.

Una instancia en la cual el entrenador Diego López en conversación con Deportes en Agricultura destacó las cualidades que tienen los jóvenes de Universidad de Chile, quienes en cada uno de los entrenamientos muestran sus cualidades respecto a tomar una camiseta de titular.

“Es algo que no es fácil porque está bueno por ahí mandar a jugar a los jóvenes cuando las cosas están bien. Pero cuando mandamos jóvenes en momentos dificiles, como este, lo hago porque los ves en los entrenamientos que hacen las cosas con naturalidad, que no les pesa. Y cuando se animan a hacer las cosas en momentos dificiles, es para mandarlos a la cancha”.

No queda todo ahí, ya que, además contempló que “Cuando no se animan a lo que es o a hacer cosas, es un indicador importante a que no está pronto. Vemos que responden algunos, y cuando lo vez a algunos que hacen esas cosas. Un ejemplo es Assadi, tiene 18 años y tiene que crecer mucho todavía, pero lo miras y en la cancha es un hombre, hace cosas de grandes”.

Diego López en Universidad de Chile disputado el fin de semana en Coquimbo. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, contempló la importancia de “Toma la pelota, encara a dos o tres, remata al arco, esos son indicadores importantes. Tienen que seguir creciendo y mejorando. Si no tienes equilibrio, estás liquidado”.

Finalmente, expresó que “La verdad es que de esa forma te permite jugar un partido importante con ellos, creemos que el crecimiento es bueno y nada, cuando hay jugadores así no tenemos problemas. No miramos la cédula y miramos lo que hacen en cancha”.