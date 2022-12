El ídolo azul entregó su opinión sobre la oficialización del ex defensor de Colo Colo en el Romántico Viajero.

Diego Rivarola debate el fichaje de Matías Zaldivia y llama a no subestimar al hincha de la U

Universidad de Chile hizo oficial la contratación de Matías Zaldivia y las reacciones no se dejaron esperar por parte de simpatizantes, hinchas y referentes del cuadro estudiantil.

En esa línea, es que Diego Rivarola entregó su opinión cuando le preguntaron sobre si le gustó el fichaje del ex Colo Colo. 'Gokú' afirmó no querer estar en medio del cuestionamiento por esta decisión.

"Una cosa es el tema de su pasado y otra cosa es el tema jugador. Él ya está contratado, la dirigencia tomó la determinación y cuando un jugador se pone la camiseta de la U quiero que le vaya bien. Ahora, no quiero ser parte del cuestionamiento cuando ya se tomó una decisión, lo dije hace un tiempo, la dirigencia tomó el riesgo, pero es algo que lo va a asumir", dijo en ESPN F90 Chile.

No obstante, agregó "lo que digo es que no hay que subestimar el sentir del hincha tampoco cuando estás al mando de un club y sobre todo de un club grande, que tiene muchos hinchas y que los últimos años la ha pasado muy mal. Incluso cuando ha cuestionado muchos jugadores anteriores ha tenido razón".

El defensor no renovó con Colo Colo y fichó en la U | Foto: Agencia UNO

En ese momento, en el programa le pusieron sobre la mesa si es que el defensor lograra realizar tres partidos buenos

"Ojalá, porque eso es lo que estoy diciendo. Una cosa es la parte persona y la otra es la parte jugador, él ya tiene la camiseta de la U. Para mí ya es jugador de la U, después puedo estar de acuerdo o no, de dónde viene o si lo hubiera contratado o no. Eso para mí es cosa del pasado, porque podemos tener distintas opiniones y la mía ya la di. Ahora, como jugador y si se pone la camiseta de la U, quiero que le vaya bien”, dijo el ex delantero azul.

Finalmente, afirmó que “lo que sí cuestiono, es que muchas veces y muchos de estos jugadores hablan mal del equipo contrario y después por plata o por situaciones personales terminan yendo a esos clubes. Yo muchas veces hice declaraciones en contra de Colo Colo, nunca tan bruscas, pero hice. Después tú asumes la responsabilidad de decir ‘No voy a Colo Colo y no fui’”, cerró.