El último Superclásico que tuvo a Colo Colo como ganador, dejó muchos heridos en Universidad de Chile, sobre todo porque sumaron su tercera derrota consecutiva quedando apenas a tres puntos de la zona de descenso, una pesadilla que viven por cuarto año en línea.

Uno de los jugadores azules más apuntados luego de la derrota, es el delantero Cristián Palacios, el que erró un penal cuando el partido apenas comenzaba, sumándose así a los dos que desperdició en el encuentro de la primera rueda.

Pese a que todos los dardos están lanzados sobre el Chorri, un histórico de la U no tuvo problemas en solidarizar y empatizar con lo que le pasó: Diego Gabriel Rivarola.

“Es fácil hoy después de que se perdió dos penales en dos Superclásicos que le quedó grande (la situación), hay que estar en el tema del jugador y también yo no sé si el encargado era él o Ronnie Fernández en patear. Muchas veces hay que tener el valor de ir agarrar la pelota y querer patear en este tipo de partidos donde hay tanta responsabilidad, eso tiene un valor, no cualquiera se anima", aseguró Gokú en ESPN.

Diego Rivarola respalda a Cristián Palacios luego del penal perdido (Agencia Uno)

Es más, el ex delantero confiesa que "me tocó estar con gente que yo me daba cuenta que no querían patear los penales en este tipo de partidos”.

Diego Rivarola sigue con la defensa de Palacios afirmando que “lamentablemente él lo erra y mucho más fácil es criticarlo, pero sin duda que ahí hay algo. ¿Psicologico? Tal vez pueda ser algo psicológico, algo que se pueda arrastrar, sin duda, pero esto va más allá de un penal me parece a mí”.