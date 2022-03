Diego Rivarola es en la actualidad una de las nuevas caras de la cadena televisiva de ESPN Chile. El exfutbolista de la Universidad de Chile participó durante este martes en el programa de ESPN F90 donde habló del momento que está viviendo la institución bullanguera, como así también de su pasado futbolístico.

Durante la emisión del programa, el exfutbolista fue consultado por la relación que tuvo con Jorge Sampaoli donde ambos coincidieron en la etapa gloriosa del elenco azul y que a pesar de tener una relación solo de trabajo, el hoy comentarista deportivo confesó que nunca estuvo de acuerdo con los pensamientos que tenía el estratega.

“No se si la palabra es simpatía, pero yo no tengo una relación de amistad con él (Jorge Sampaoli), nunca la tuve. Le tengo respeto, nunca estuve de acuerdo con lo que él pensaba, pero lo respetaba y esa fue la relación mía con Sampaoli. No era distante o fría, era normal, las personas que lo conocen él, saben que es una persona especial”.

Sobre esta misma línea, el exfutbolista agregó que “Su carácter es especial y yo no tuve una relación más allá de lo que era jugador – técnico, en su momento y después que nos vimos un par de veces, le tengo respeto, me lo he cruzado y hemos hablado, nos hemos abrazado, pero no generó más allá que un respeto por alguien que me dirigió”.

Además, agregó que “Valoro todo lo que hizo por la U por supuesto, valoro lo que hizo en el fútbol chileno, creo que se lo merece por lo que hizo dentro de la cancha, pero de parte mía no hay ningún rencor tampoco. Y uno cuando es jugador quiere jugar siempre, mi posición en la U era privilegiada y uno sentía el apoyo tan grande de la gente”.

Finalmente, el exdelantero sentenció que “Los últimos años yo los quería aprovechar al máximo y uno quiere jugar siempre. Yo sostengo hasta el día de hoy de que podría haber jugado hasta el último momento, ahora podemos discutirlo y me puedes hablar de intensidad, puede que tenga razón también. No lo compartía, pero siempre lo respeté”.

Diego Rivarola vivió tres etapas con la camiseta de Universidad de Chile: 2000-2001, 2003-2005 y 2010-2011, donde sumó varios títulos con la camiseta bullanguera y la histórica Copa Sudamericana en el último año de su carrera.