El zaguero Luis Casanova fue el encargado de atender los diferentes medios de comunicación, donde lamentó que la Universidad de Chile no lograra clasificar a copas internacionales, sin embargo, le restó dramatismo al presente de los estudiantiles

"Creo que dentro de todo se terminó con el objetivo cumplido", indicó el encargado de portar la jineta de capitán nte Unión Española por las semifinales de la Copa Chile.

Uno que no quedó para nada conforme con estos dichos del ex Deportes Temuco fue el ídolo azul Diego Rivarola, panelista de ESPN F90 Chile, quien no titubeó a la hora de alzar la voz sobre si fue o no un fracaso que los azules no avanzaran a la final de la Copa Chile.

La U no pudo seguir avanzando en la Copa Chile | Foto: Agencia Uno

"Si estás en una semifinal con la camiseta de la U sea quien sea y no es un objetivo salir campeón, te tienes que ir. A un compañero mío le pongo una patada en el culo y listo, sea con cualquier equipo que la U que tenga", remarcó.

Segundos después, "Goku" dejó en claro que no comparte algunas declaraciones de algunos periodistas sobre el nivel de la U en Copa Chile. "La Universidad de Chile fue un equipo que terminó compitiendo y desde lo futbolístico terminó eliminado con un gol en el minuto 90 prácticamente", sentenció.

La U ahora deberá dar vuelta la página y enfocarse en el último encuentro por el Campeonato Nacional, cuando este sábado 5 de noviembre enfrente a Cobresal en el estadio CAP-Acero de Talcahuano.