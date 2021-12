Universidad de Chile se juega todo este domingo a las 18:00 en Rancagua ante Unión La Calera. Una victoria le basta para quedarse en primera división, pero si empata o pierde, podría caer derechito a Primera B, o en el mejor de los casos, la temible promoción.

Los hinchas de la U caminan en círculos buscando explicaciones por qué el equipo llegó a esto, considerando que en la primera rueda coquetearon con los lugares de avanzada, pero en la segunda rueda han tenido una seguidilla de derrotas y convirtiendo apenas un gol en los últimos ocho partidos.

Eduardo Fuentes, reconocido comunicador, ocupó su Facebool para expresar que "fui, soy y seré hincha de la U. En las grandes ocasiones, en los mejores momentos y en los malos como hoy. No me interesa compararme con otros equipos en copas o estadios. Ser hincha es similar a tener fe: no se explica racionalmente.

Agregando que "hincharé siempre por la U, seré incondicional de estos colores, pero no me pidan que no exprese mi profunda decepción por cómo han administrado al club. En los últimos años hemos deambulado por los puestos más ingratos. Hoy mismo estamos a un partido de ir a la primera B. Y si bien en una competencia esto puede pasar, uno esperaría liderazgos, golpes de timón, mostrar algo de nervio. Y veo una pasividad pasmosa".

En esa misma línea aseguró que "asusta la poca empatía de comunicar que nuestro miedo es el mismo de la dirigencia y del equipo, asusta la falta de claridad en las desiciones que vendrán. Asusta el silencio y no saber quienes son. No hay nada. Hay técnicos interinos (que los llevan al sacrificio a costa de sus nombres) no hay luces de proyecto, no hay nada. Y si lo hubiera no sé qué sacan con guardárselo"

Para el final, confesó que "este partido es sumamente importante! Nos jugamos demasiadas cosas! Y si no lo ven así no merecen la camiseta ni la oficina. Si nos quedamos en primera tendrán que cambiar muchas cosas porque la paciencia está más que agotada. Y si nos vamos a la B lo mismo. Seremos nosotros los hinchas los que tendremos que cargar, una vez más, el peso de sus determinaciones y el agobio de sus frustraciones".