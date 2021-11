El drástico análisis de Gonzalo Fouillioux sobre la Universidad de Chile: "Yo no veo futbolísticamente argumentos para pensar que le gane el partido con La Calera"

Universidad de Chile vive una situación complicada en el Campeonato Nacional y está ad portas de uno de los partidos más importantes en su historia, esto porque el conjunto azul lucha por no descender o disputar la liguilla de promoción en la última fecha del fútbol chileno.

Su próximo rival será Unión La Calera, al cual lo deberán derrotar sí o sí para salir de la zona de promoción y uno que analizó dicho encuentro fue el periodista Gonzalo Fouillioux, quien en el programa Salimos Jugando de Radio Infinita anticipó lo que será la "gran final" para el equipo dirigido por Cristián Romero.

"Yo no veo futbolísticamente argumentos para pensar que la U gane el partido con La Calera. Tiene un montón de bajas y eso atenta con el funcionamiento de La Calera, pero pese a eso la Universidad de Chile juega sin sus hinchas, en un lugar incómodo como Rancagua y futbolísticamente no gana desde hace 12 partidos, no hace un gol hace cuatro partidos", afirmó el comunicador.

"Qué argumentos tiene para decir que este partido es el partido que va a salvar a la U del descenso porque lo va a ganar, o bajo qué rendimiento individuales se puede aferrar. También el plantel se fue desviando de la atención por el tema de la renovación", añadió.

"Yo creo que el punto no le va a alcanzar a la U para salvarse de la promoción. Es muy probable que le alcance para no descender de forma directa, pero no creo que le alcance para salvarse de todo", sentenció.

Cabe destacar que el partido entre el Romántico Viajero y los Cementeros está pactado para este domingo 5 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.