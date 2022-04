Hace 24 días murió una de las leyendas del fútbol chileno: Leonel Sánchez. Talentoso delantero que con su habilidad y olfato goleador supo ser el monarca de las anotaciones en el Mundial de 1962 que se disputó en nuestro país y es un ídolo de Universidad de Chile, club que le rindió varios honores por su partida, como por ejemplo vestir de luto en dos partidos consecutivos.

Este lunes el Zurdo de Oro hubiera cumplido 86 años y su familia acudió al Cementerio General donde descansa don Leo para realizar un emotivo acto a raíz de su cumpleaños, donde hubo muchos globos azules alrededor de su tumba.

Su hija Katherine Sánchez fue una de las organizadoras del lindo homenaje y comentó en conversación con ADN que el cariño de la gente para su padre crece día a día.

“Ha sido muy especial todo, un cariño tremendo. Mucha gente hasta el día de hoy nos traen flores para mi papá. Todavía estamos llenitos de amor. Distinto hoy día, el cielo está más azul que nunca“, afirmó.

La hija menor del supercrack además confesó que “vivir con él, en el día a día… para mí es mi papá, siempre va a ser mi ídolo mayor, pero soy su conchito, entonces imagínate, soy la regalona. Entonces siempre estaba ahí, bacán. Mis compañeros me decían 'oh, qué se siente ser la hija de Leonel Sánchez`. Para mí siempre va a ser mi ídolo, y es mi papá”.

Respecto al inmenso cariño de la gente por Leonel, Kathy cuenta que “él era así, muy cercano a la gente. Mucha gente me dijo lo mismo, que era el jugador del pueblo. Y de verdad sí, mi papá era súper humilde, siempre estuvo presente. Le pedían autógrafos, fotos y él paraba, dejábamos de comer y nosotros así pucha, yo era más chica, no entendía mucho. Pero ahora me doy cuenta que sí, él quiere mucho a la gente, están todos con él”.