Todos los hinchas de Universidad de Chile se estusiasmaron tras los triunfos frente a Magallanes, O'Higgins y Provincial Curicó Unido conseguidos de manera consecutiva, permitiendo que los seguidores azules sintiesen que esta temporada estarían lejos de sufrir a diferencia de los últimos años.

Pero desde ahí, un decaimiento en el nivel de juego ha sido la característica del cuadro universitario laico debido a rendimientos que se vislumbran a la baja y que ha llevado al técnico Mauricio Pellegrino, a realizar algunas variaciones tácticas en el mediocampo, como la vista en el amistoso frente a River Plate, ya que esa zona pareciera ser la que está generando mayores problemas tras los empates correlativos ante Unión La Calera, Colo Colo y Deportes Copiapó.

En esa rama, las complicaciones son muchas desde la óptica individual ya que no han estado a la altura de lo esperado. Por ejemplo, Federico Mateos. El ex Ñublense tuvo algunos partidos a gran nivel y parecía que el ex Ñublense recuperaba el nivel mostrado en Chillán, pero no fue así y pasó a ser un jugador con muy pocos recursos, de mucha pérdida de balón y poco conexo con las demás líneas.

En esa misma arista ha caído Israel Poblete. El ex Huachipato ha ido perdiendo dinamismo, ante Colo Colo prácticamente no tocó el balón salvo un tiro muy suave a las manos de Brayan Cortés, pero poco y está lejos de ese gran jugador del partido ante Unión Española por la segunda fecha.

Otro que no está en sintonía es Darío Osorio, quien pegado a la banda izquierda tiene una labor más táctica que ofensiva, y lo siente. No ha podido gravitar o ser un factor de peligro para las defensas rivales y cuando el de Hijuelas entra en esa confusión, todo se complica.

Sumar el duro partido que tuvo Nery Domínguez como volante central ante los copiapinos como reemplazo del lesionado Emmanuel Ojeda, quien a esta altura viene siendo el mejor de la U en esa zona y esperando están, para que se recupere próntamente. A Mauricio Morales le ha costado consolidarse y Renato Cordero dejó una grata impresión en el duelo ante los millonarios.

Emmanuel Ojeda es la gran ausencia que tiene la U en el mediocampo (Agencia Uno)

Existe además, el factor Lucas Assadi, que volvió a la titularidad en Argentina justo cuando Pellegrino armó una especie de rombo en el medio buscando acercar y acortar un equipo que en las últimas semanas se ha visto bastante largo. Si bien el puentealtino no anduvo a gran nivel, por lo menos chispazos de su habilidad pudo mostrar y muestra sus credenciales. Sumar también que Luis Felipe Gallegos vuelve a las prácticas y ser opción para el estratega.

Veremos si para el partido ante Chimbarongo por Copa Chile y luego frente a Audax Italiano cuando vuelva el Campeonato Nacional, el estratega argentino aceita un poco la maquinita azul y vuelvan a recuperar por su bien, la senda de esos tres partidos que ganaron en línea.