Frente a Cobresal no pudieron estar Leandro Fernández y Federico Mateos, ambos titularísimos para Mauricio Pellegrino.

Antes del duelo ante Cobresal, el equipo de prensa de Universidad de Chile entregó una guía de medios donde detallaron uno a uno los lesionados del cuadro azul, varios de los cuales están en duda para el duelo ante Ñublense en el término de la primera rueda.

Los azules tienen cinco jugadores lesionados, todos de diversa gravedad:

José Castro, defensor

Pepe Castro tuvo una grave lesión en el último Superclásico (Photosport)

El lateral izquierdo está en plena recuperación de su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y menisco externo.

Franco Lobos, delantero

El atacante sufrió un desgarro en su gemelo derecho y no hay una fecha clara para su vuelta.

Luis Felipe Gallegos, mediocampista

El ex Necaxa padece de una contractura gemelar. Esperan que esté listo esta semana y ser opción para el equipo que enfrente a Ñublense el próximo sábado.

Leandro Fernández, delantero

Lea Fernández estuvo ausente ante Coquimbo Unido y Cobresal (Photosport)

El delantero argentino no fue parte del 11 azul ante Coquimbo Unido por estar suspendido debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Ante Cobresal el goleador azul quedó descartado por una infección respiratoria.

Federico Mateos, mediocampista

El ex volante de Ñublense lleva dos partidos afuera por un desgarro isquiotibial y según el tiempo de recuperación no estaría en condiciones de ser de la partida ante su ex club.