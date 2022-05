La victoria de Universidad de Chile sobre Huachipato marcó la vuelta a las canchas de Nahuel Luján, delantero argentino que no vestía la camiseta azul desde la temporada pasada y luego de manifestar su sentir en su cuenta de Instagram, sus jugadores le dejaron divertidos mensajes.

Universidad de Chile volvió a ganar de la mano del interino Sebastián Miranda -esta vez a Huachipato 3-2- en un Santa Laura con aforo reducido, pero con gran ambiente en las gradas.

La U se complicó un poco al final luego de haberse puesto tres a cero arriba, pero más allá del buen resultado para los azules, el partido dio cuenta de la vuelta a las canchas del argentino Nahuel Luján, delantero borrado por Santiago Escobar.

El Gato reemplazó a la figura del partido Pablo Aránguiz, y si bien es cierto no gravitó en el juego o resultado, su presencia desató un aplauso generalizado de la hinchada azul que lo tiene como uno de sus preferidos, por eso después del partido escribió en su cuenta de Instagram lo que le significó volver a jugar de azul.

"La pase muy mal y hoy, qué está hinchada me reciba de la manera que lo hizo, me hizo volver a sentirme vivo y eso para mí fue algo hermoso que jamás me voy a olvidar. Y voy a trabajar el doble para ponerme bien. Gracias a todos los que volvieron a confiar en mí. Muchísimas gracias bullangueros", fue el mansaje de Nahuel.

Ronnie Fernández le escribió a su amigo Nahuel Luján (Agencia Uno)





Uno que le respondió rápidamente fue su compañero Ronnie Fernández, el que escribió: "¡Claro gatoooo! Te llevo oxígeno el mejor amigo. Vamos arriba".

Luján se dio el tiempo y le contestó al 19: "Para eso te tengo a mi lado, gracias por el apoyo y como dijiste vienen las buenas. Vamos arriba".