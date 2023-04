La Universidad de Chile de la mano de Mauricio Pellegrino vive un gran momento en el presente Campeonato Nacional. Actualmente, los azules marchan en una expectante segunda posición y acumulan dos victorias consecutivas, lo que ilusiona a los hinchas universitarios de cara al futuro.

Ahora, el Romántico Viajero deberá recibir a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario, partido que se disputará en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo, donde el cuadro laico intentará conseguir un vital triunfo que puede dejarlos en el primer puesto del fútbol chileno, algo impensado hace algunas temporadas.

Pellegrino le dio un segundo aire a la U desde su llegada | Foto: Photosport

Waldemar Méndez, panelista del programa Futuro Fútbol Club, en su rol como comentarista deportivo fue más allá y destacó el trabajo de Pellegrino desde su llegada a la U.

"Para mí, el mejor refuerzo que trajo la Universidad de Chile fue Mauricio Pellegrino y lo digo porque la U no es un equipo de grandes figuras, es un equipo y había que traer a alguien que le de cierto orden y no había sido fácil para muchos entrenadores anteriores", comentó el ex ESPN Chile.

Agregando que "si uno evalúa el contexto general de la institución, en la mesa directiva o quienes rigen a la Universidad de Chile era poca gente o nadie futbolizado, la mayoría son personas que vienen del ambiente privado que habrán tenido éxito en sus empresas o una buena carrera, pero necesitaban en su momento un técnico que además de preocuparse de tener cierta regularidad también tenía que tener un rol un poco educador hacia la gente que rige los destinos de la U".

"Pellegrino ha cumplico un rol que no han tenido los últimos entrenadores, tampoco necesitaba un Quinteros que los expusiera por el tema de los refuerzos. Entonces, él ha sabido mediar para tener cierta paz desde lo institucional, le ha aportado su conocimiento y eso se ha reflejado en una base importante que a mitad de año le puede agregar dos o tres jugadores y le de un vuelco atractivo de observar", sentenció el exguardameta.