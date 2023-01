Con un presente y futuro auspicioso, Lucas Assadi y Darío Osorio son las joyas que Universidad de Chile tiene y un ex DT de los azules recomendó a la U qué debería hacer con dos de sus joyas de la cantera.

Es de público conocimiento a esta altura que Universidad de Chile tiene, probablemente, a los jugadores con más futuro en el fútbol chileno donde Lucas Assadi y Darío Osorio toman la batuta de una nueva generación de futbolistas en el país.

La explosiva aparición de ambos en medio de una pésima campaña 2022 para la U hizo que los focos se dieran vuelta hacia ellos e incluso ahora están siendo ambos tentados con cifras millonarios por el fútbol inglés.

Si hay una voz autorizada para hablar de Universidad de Chile y todo lo que rodea a la U es Héctor Pinto, histórico ex jugador y entrenador campeón con los azules, quien en De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports recomendó a la U qué hacer con sus joyas.

La U tiene un futuro brillante en su cantera. | Foto: Agencia UNO

“Universidad de Chile debería retener más tiempo a Darío Osorio y Lucas Assadi para que se consoliden. La empresa lo que quiere es vender a los jugadores tempranamente y eso va en desmedro de la institución y el fútbol nacional”, dijo

“Es positiva la regla del Sub 21. Tienen que jugar por condiciones y actitud. Eso de imponer no me gusta, son muy pocos los que pueden llegar a aportar al Campeonato Nacional. Extraño un torneo de reservas y que puedan competir a un nivel más exigente”, añadió.

En el cierre, Pinto mira con preocupación el devenir de su querida U: “Siento que no fue un buen inicio de Universidad de Chile. Empieza tal cual como ha estado en los últimos 4 años, es alarmante que pasen este tipo de situaciones. Me imagino que los dirigentes y jugadores han aprendido la lección”, cerró.