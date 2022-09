Ex Senador Nelson Ávila destruye a Cristian Chorri Palacios y le saca en cara su falta de gol

Los hinchas de Universidad de Chile ya no dan más del sufrimiento en esta temporada 2022 y dentro de los responsables de la magra campaña apuntan a algunos de los refuerzos. En esa línea está Cristián Palacios quien hoy está de cumpleaños y el club lo hizo saber en la redes. Pero no todos lo saludaron de manera cordial y uno de los que cayó, fue el ex Senador Nelson Ávila.