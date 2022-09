Ex arquero mundialista le pone fichas a Pedro Garrido por sobre Martín Parra para el arco de Universidad de Chile ante la Católica

Universidad de Chile ya prepara lo que será el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Chile ante Universidad Católica, partido que se jugará el próximo domingo a las 17:30 en el estadio Santa Laura.

Uno de los problemas que tiene el entrenador azul Sebastián Miranda, es decidir quién será su arquero, considerando que el titular, Cristóbal Campos, se encuentra con la selección chilena en España a la espera de los duelos amistosos ante Marruecos y Qatar.

Las alternativas para el estratega son Pedro Garrido y Martín Parra, ambos han sido suplentes del 25 y el primero cuenta con la ventaja de que el DT lo conoce de cerca por su trabajo en la sub 20, en tanto el ex Huachipato tiene bonos por haber jugado varios partidos en Primera División y el haber jugado en el extranjero, es decir, más experiencia tiene.

Bolavip conversa con Óscar Wirth, alguien que defendió los arcos de las dos universidades y que frente a cualquier pronóstico, le pone una fichita al arquero formado en casa.

Óscar Wirth conoce a Pedro Garrido desde las selecciones menores (Agencia Uno)

"He visto al joven, he visto a Pedro Garrido y de él tengo una cosa más clara en mi cabeza. Es un arquero que tiene cosas bien interesantes, pero que tenga cosas interesantes no significa que digamos le vamos a pasar la responsabilidad a él de lo que haga su equipo", asegura.

Igualmente está seguro que el novel arquero puede andar ante la UC. "Creo que se puede desenvolver sin ningún problema estando en la cancha", cerró.