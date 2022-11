Ex campeón con la U en 2004 sorprende: "Mi candidato a la banca azul es el Coto Ribera"

Universidad de Chile vive horas claves para definir quién será el entrenador para el 2023 y pese a que Mariano Soso es el candidato número uno, hay voces azules que proponen a otros estrategas, como es el caso del ex U Cristián Muñoz.

En conversación con Bolavip, la Nona afirma que "la U ha perdido la identidad y en cuanto al técnico, debe llegar uno que tenga esa mística de la U, de no dar por perdido ningún partido, que sea protagonista, que vaya para adelante y eso no se ha visto eso últimamente".

Para el ex mediocampista azul, el nuevo estratega debe "conocer la interna y que tenga una adaptación rápida porque los últimos han tenido un mismo patrón, que no se identifican con la U y no conocen lo que significa el club".

Sobre su preferido, Muñoz no tiene dudas. "El que más me gusta de los nombres que suenan es el Coto Ribera, porque me gusta su estilo, es un tipo que se ha adaptado a varias situaciones, tiene experiencia internacional, conoce el medio y tiene una identidad muy clara, entonces es alguien que puede darle lo que necesita la U, sus equipos son organizados", dispara.

La Nona Muñoz pide al Coto Ribera (Prensa U de Chile)

Para el final, la Nona reflexiona que "cuesta que estos técnicos chilenos sean considerados por los grandes, como Jaime García, la U necesita algo así, porque sólo apuestan por extranjeros y no se adaptan, en el equipo grande cuatro partidos y chao, por eso cambian y cambian entrenador, eso no es normal".