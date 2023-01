Mariano Puyol es uno de los referentes de la Universidad de Chile en la década del 70 y del 80. El exjugador le tocó convivir con años difíciles en el Romántico Viajero, donde solo se codeó con un título de la Copa Polla Gol y el resto solo fueron sin sabores y duros episodios en el fútbol chileno. Su amor por el club lo hicieron seguir adelante peleando e intentando darle un giro al destino. Por ello, el símbolo azul decidió plasmar todo esto en un libro

Puyol adelantó en Bolavip Chile que su primer escrito tendrá varias historias y que durante la pandemia él decidió contar todas las historias que no se conocen y, además, dejar un testimonio sobre lo que a él le tocó vivir como líder ochentero de la Universidad de Chile.

En un par de semanas, el libro entrará a imprenta y, en principio, este texto llevaría por nombre "Historias de un capitán" el que contará con varias anécdotas, partidos desconocidos, episodios de tristeza y alegría en el cuadro mágico y, además, le servirá para dejar un testimonio sobre lo que él vivió en su carrera como futbolista profesional.

"Me motivó un amigo a realizar este libro. Siempre, durante muchos años, las personas me recordaban de las anécdotas y las vivencias con la U que pasé en el club. Lo mío no era contar detalles sobre campeonatos con la U, porque solo gané el Polla Gol y me tocó el otro lado de la moneda. Quiero contar sobre las alegrías y también sobre las miserias, las pellejerías que me tocó vivir y son cosas que nadie las cuenta", expresó.

Mariano Puyol -derecha-desempolvará sus historias de sacrificio en la U (Agencia Uno)

Puyol, en el diálogo con esta redacción, aprovecha de contar algunas cosas que vendrán en el libro que se viene lleno de historias, esas que muchas veces están ocultas y que el exjugador de la U quiere revelar.

"En este libro cuento todas las historias buenas y malas que me tocó vivir en la U. Son solo anécdotas futbolísticas. Una es de un clásico que para mí fue el más importante y fue una final ante Colo Colo.Nosotros peleando el descenso y ni siquiera nos concentrábamos y un dirigente de esa época nos invitó a un almuerzo. Luego, nos fuimos en taxi al estadio. Lo mal que estábamos como equipo que ni los hinchas de Colo Colo nos putearon (sic)", expresó.

De igual forma, otra historia que tiene es de un partido entre Chile y Brasil en Curitiba, que terminó con empate 1-1 en el Pinheirão. Puyol debutaba en duelos Clase A y se apuntó con el gol en la escuadra dirigida por Luis Herrera.

"Hablo de una Selección que se armó de un día para otro con figuras cono el Condor Rojas, Manuel Pellegrini y que nadie en Chile se enteró de ese partido. Luego, la prensa supo que empatamos allá en Curitiba con el equipo de Brasil que se iba a México 86. Incluso, hay imágenes en un VHS que me regaló Pellegrini, que jugó un partidazo", terminó.