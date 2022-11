Ex jugador de U de Chile que la rompe en la Primera B quiere ser el salvador azul: "Me gustaría volver y ser aporte"

Juan Ignacio Duma se alzó en esta temporada como una de las figuras de un Barnechea que navegó por la mediocridad en la Primera B y afirmó que no seguirá ligado al club del sector oriente de la capital.

En conversación con Deportes 13, el artillero aclaró su situación contractual: “Termina mi contrato y no voy a seguir en Barnechea. Estoy en conversaciones con equipo de Primera División y Primera B. No quiero apurarme para tomar una decisión. Estoy a la espera de lo que pueda pasar”.

Duma tuvo una destacada temporada con Barnechea en Primera B. | Foto: Agencia UNO

Duma, reconocido hincha de Universidad de Chile y con un pasado en el club hace un par de años, no escondió sus deseos de poder volver al club que más feliz lo hizo y poder darle una mano en tiempos difíciles.

“Me encantaría volver al club y tener otro paso por ahí. La U está en un momento complicado hace varios años, pero me gustaría volver y ser un aporte. Quiero que el club gane cosas y que pelee en los primeros puestos, pero no depende solamente de mí. Tiene que haber un interés de ambas partes. La ilusión y las ganas siempre estarán de mi parte”, dijo.

Consultado si el mal momento de la U sería un factor para tomar una decisión, no dudo: “El mal momento de la U no me importa, pasa a segundo plano. Salí de ahí, me fue bien y tuve la oportunidad de salir campeón. Hay muchos momentos lindos que pasé ahí. Le tengo mucho cariño a la gente y al club. Hay cosas más importantes que andar pensando en si la U está bien o mal. Quiero al club y siempre voy a querer que le vaya bien”, remató.