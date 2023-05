Universidad de Chile busca dejar atrás el mal sabor de boca que quedo en el suspendido Clásico Universitario y ya piensan en Coquimbo Unido, rival que tendran los azules en la fecha 13 cuando viajen al puerto pirata.

Mauricio Pellegrino está preocupado por las bajas, ya que además del suspendido Leandro Fernández, también está en duda Federico Mateos, por lo que hay que varios candidatos para jugar en esa posición.

Para César Vaccia "lo que pasa es que hay que saber qué modelo seguirá, y en base a eso uno puede ahí pensar que puede aparecer Cordero, Fuentealba o Morales. Pero, a mi me encantaría que jugara Darío Osorio, ¿adonde? lo vería, pero lo meto, quiero juntarlo con Assadi, sería lo ideal".

En esa misma línea se manifiesta el ex Ballet Azul, Francisco Las Heras. "No es mala idea Osorio, pero uno no sabe cómo está porque hace rato no juega, entonces no sabemos como está futbolísticamente hablando, es una elección difícil", argumenta.

Federico Mateos está casi descartado para el partido ante Coquimbo Unido (Archivo)

Horacio Rivas cree en el trabajo de Pellegrino y le entrega la responsabilidad en la elección. "La función que cumple Mateos, donde intenta acoplarse, ha sido de ayuda permanente para Ojeda, siendo un verdadero doble volante, a mi me encantaría ver a Osorio en el once aunque también es importante no romper la estructura y la decisión de Pellegrino va a pasar por el funcionamiento", afirma.

Uno que quiere ver al 11 en cancha es Marcos González. "A mi me gustaría ver a Osorio junto a Assadi para ver cómo se potencian ambos, pero hay que ver qué busca el profe, si se va a proteger o va a salir a atacar, entonces si es defensivo va a meter a Cordero, pero si sale más ofensivo, tiene que poner a Osorio", indica.

Para el final Patrio Mardones destaca que la U tiene opciones de sobra para reemplazar a Materos. "Me gustaría Osorio, debe retomar lo que venía haciendo y también son buenas alternativas Cordero y Fuentealba, pero es la oportunidad de ver juntos a Osorio con Assadi", cerró.