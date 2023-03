Estamos próximos a iniciar una de las semanas más esperadas relacionadas al fútbol chileno, la gran previa de una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile que se disputará el domingo 12 de marzo en el Estadio Monumental.

Y los cercanos a la U sienten que es una muy buena ocasión para terminar con más de 20 años de sequía de triunfos en Macul, puntualmente porque su rendimiento viene en alza y que la confianza ha ido en crescendo.

En diálogo con Bolavip Chile, el ex entrenador de la selección sub 17 y formado como jugador en los universitarios, Cristián Leiva, comentó lo que se viene para los azules en relación a este partido. Para Leiva es una nueva gran oportunidad. "La gente de la U piensa que es el momento de una vez por todas, sacarse los más de 20 años que aún no pueden ganar en el Monumental. Es una oportunidad más siempre", señaló el flaco.

Ahondando más en aquello, el ex entrenador de Deportes Iquique sostiene que son duelos diferentes donde no interesa el momento que traiga uno y otro equipo. "Jugar en el Monumental es algo especial y no importa la posición en la tabla, no importa lo bien que estén jugando, es el partido y para la U ha sido prácticamente una dificultad y que se esta vez, la posibilidad de sacarse esa espinita", explicó.

En su última visita a Macul, la U fue goleada por cuatro a uno (Agencia Uno)

También, recordó el año 2011 cuando era miembro de los asesores del cuerpo técnico que lideraba Jorge Sampaoli y que ni siquiera ese año, se pudo salir vicrtorioso desde el David Arellano. "Da lo mismo, a mi me tocó estar en la U con el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en nuestro mejor momento y no pudimos ganar, empatamos y se dio por expulsiones y situaciones especiales. En algún momento se va a cortar la racha, la gente de la U espera que sea ahora y la gente del Colo espera que no. Es el partido del año y como hincha del fútbol que sea un lindo partido, disputado y los puntos se queden con quien lo merezca", comentó el ex espía del casildense.

ver también El repunte de Leandro Fernández que ilusiona a los hinchas de cara al clásico

Final,ente, tuvo palabras para el rendimiento de Matías Zaldivia y que rendimientos como el del zaguero, ayudarán a la U a pelear arriba, algo que los hinchas extrañan. "Lo de Zaldivia tiene mérito porque ha sabido llevar y cumplir de buena forma, también lo que ha hecho el técnico es meritorio, pero llevamos recién pocas fechas para sacar conclusiones. Lo que esperan los hinchas de la U es que tras los últimos malos años es pelear entre los líderes", concluyó el flaco Leiva.