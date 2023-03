Universidad de Chile estuvo buscando durante varias semanas un portero que pudiera pelearle el puesto al joven Cristóbal Campos, pero finalmente terminó fichando al experimentado Cristopher Toselli, proveniente de Central Córdoba de Argentina.

Uno de los jugadores que sonó con fuerza para llegar al Centro Deportivo Azul fue Fabián Cerda, actual portero de Curicó Unido, quien ha tenido grandes temporadas con el elenco Tortero.

Fue el propio cuidatubos de 34 años que en conversación con el programa Misión Deporte reveló los verdaderos motivos del por qué no terminó recalando al elenco universitario.

"Rechacé la oferta de la U porque sentí que no por ser la U, lo siento así y pienso así que muchos jugadores por ser la U se van altiro, pero obviamente yo veo detrás todo lo que hecho acá (Curicó) y lo puse en la balanza también", dijo en un comienzo el ex Palestino y Universidad Católica.

Cerda vive su tercera temporada en el "Curi" | Foto: Agencia Uno

"El tema monetario no era llamativo en el sentido de decir: 'La U me ofreció esto, sí me voy'. Pero poniendo en la balanza todo lo que he logrado acá en Curicó, todo lo que me ha costado y he ganado, en el sentido de decir que la gente me quiere mucho, lo estoy haciendo bien y ya llevo tres años consecutivos jugando. Entonces echar a perder eso por irme un año a la U, dije 'no, quiero aguantarme un año más y hacerlo mucho mejor como lo había terminado el 2022' y ahí recién pensar en irme a otro equipo o si llegara tener otra oferta de la U", finalizó.

En la presente temporada, Cerda ha disputado nueve compromisos con Curicó, en los cuales le han encajado 18 goles y dejando una vez el arco en cero.