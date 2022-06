Fernando Agustín Tapia remarca que la Universidad de Chile no mejora con Diego López y advierte: "Junior Fernandes está en un nivel irreconocible"

Universidad de Chile pasó zozobras en el estadio El Teniente de Rancagua en su victoria por 2 a 1 ante General Velásquez por la tercera fase de la Copa Chile, donde los azules mostraron varias deficiencias defensivas, las cuales fueron criticadas duramente por los hinchas en redes sociales.

Y si bien Junior Fernandes anotó dos goles en el primer partido de Diego López, los forofos no fueron convencidos por el planteamiento del equipo laico ante un rival de menor jerarquía como el de San Vicente de Tagua Tagua.

Uno que criticó el actuar del Romántico Viajero fue Fernando Agustín Tapia, quien utilizó su tribuna en el programa Pauta de Juego para darle duro al desempeño azul en Rancagua.

"Desde el punto de vista el funcionamiento me da la sensación que no vimos muchas cosas distintas que venía arrastrando hace rato en la U, por eso que es preocupante digamos esta victoria, pero la exigencia tiene que ser mayor para el equipo y no mostró mayores mejoras", comenzó diciendo el comunicador.

El equipo de López mostró falencias en la zona defensiva ante el elenco de la Sexta Región | Foto: Agencia Uno

"Junior Fernandes definitivamente está en un nivel irreconocible, aún así hace dos goles y le cometen un penal que no fue cobrado. Es contradictorio porque fue el jugador más relevante de la U ayer, pero sin jugar bien", agregó.

"Lo de la defensa es para volver a pensar acerca del tercer refuerzo, si se concreta a Nery Domínguez como el segundo refuerzo", cerró Tapia.