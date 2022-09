La Universidad de Chile se jugará la vida ante Coquimbo Unido en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, cuando este miércoles 7 de septiembre ambos clubes se vean las caras por la vigésimo cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Para este compromiso, Diego López intentará jugársela con un nuevo esquema para lograr un resultado positivo, por lo que el charrúa pasaría de una línea de cuatro defensores a línea de tres, la cual en algunos momentos podría llegar a ser línea de cinco defensores.

En la previa del trascendental encuentro, Fernando Agustín Tapia, dio a conocer su opinión acerca de las decisiones que ha tomado últimamente en base al plantel de la U.

"Este partido de verdad yo lo veo complejo para la Universidad de Chile. Fíjate que lo que me descoloca son las decisiones de Diego López porque Darío Osorio pasa de ser suplente en el Clásico Universitario a ser absolutamente titular en el partido de hoy día, yo no sé porque lo vio con otra actitud o la crítica lo terminó afectando al DT. Lo mismo para Jeisson Vargas, de titular a no ser citado", comenzó diciendo.

López se juega el puesto ante el club de la Cuarta Región | Foto: Universidad de Chile

Agregando que "a mí juicio estas decisiones me generan confusión, pero si valoro que le meta mano al equipo porque como venía jugando la U no tenía respuesta y algo tenía que hacer, y en una de esas este cambio te puede dar algo distinto por parte de los futbolistas".

ver también Caamaño suelta una bomba y revela que AA se quedó esperando 'gesto' de López

Para finalizar, se refirió a las polémicas frases de Joe Abrigo en la antesala del cotejo afirmando que "no dijo una falsedad, no mintió, efectivamente a la U cuando le convierten pareciera que le explotaran una bomba atómica y tiene que sacarse ese efecto", cerró.