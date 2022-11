Dos jugadores que han ganado terreno durante la última temporada en Universidad de Chile son Darío Osorio y Lucas Assadi, los cuales a punta de buenas actuaciones se han ido ganando el cariño de los hinchas del Romántico Viajero.

Precisamente, tanto Assadi como Osorio han tenido actuaciones que ilusionan a los fanáticos azules en su afán de obtener la Copa Chile y serán de la partida ante Unión Española por la vuelta de la semifinal del torneo que da un cupo a Copa Libertadores de América.

Fernando Agustín Tapia, panelista de Pauta de Juego, fue más recatado en el programa radial y analizó el presente de ambos canteranos del elenco universitario.

"Yo creo que hay uno más prendido que otro. En mi juicio, Assadi está rematando mejor el cierre de año que Osorio", partió diciendo.

Osorio ha tenido varias ofertas de clubes del Viejo Continente | Foto: Agencia Uno

En esa misma línea, Tapia criticó la poca actitud de Osorio en ciertos pasajes del encuentro. "A mí me parece que Osorio se manejó mal y él está en un proceso de formación tratando de consolidar el talento que lo tiene que es innato, pero hay una cuestión que no es negociable como decía Jorge Sampaoli, que es la actitud. Él tiene que tener un poco más de actitud porque cada vez que pierde una pelota se queda parado, no lucha, no batalla y le cuesta ir al piso, a veces hay que ponerle eso y no es todo talento y depender de lo que haga el resto", remarcó.

Para finalizar, el reconocido comunicador indicó que "yo veo cierta displicencia en ciertos pasajes de los partidos en Osorio", cerró.