Universidad de Chile sufre y sufre. Seis partidos que no gana en el Campeonato Nacional y que tiene a los azules a tres unidades de la zona de descenso del torneo y con el Clásico Universitario en el horizonte próximo.

Complejo escenario para los azules, quienes podrían repetir lo ocurrido en las tres temporadas anteriores, cuando lidió con el descenso permanentemente y el recuerdo más joven es lo ocurrido en diciembre pasado cuando lograron sostenerse en la división de oro de nuestro fútbol, gracias al triunfo heroico ante Unión La Calera en Rancagua.

No obstante, hoy por hoy existe mucha angustia, porque los aficionados universitarios vislumbran que el actual plantel que dirige Diego López, es inferior a los de temporadas pasadas y no solo en capacidad, si no que mentalmente sufren más rápido ante una adversidad y no hay respuestas.

En esa línea está el periodista Fernando Tapia, quien en conversación con Bolavip, sostuvo que la U sufrirá mucho de aquí a las ocho fechas que restan para que termine el campeonato en su afán de permanecer en primera.

"Hoy lo veo muy difícil. Es muy relativo porque no solamente depende de la U, depende de los equipos que están ahí abajo. Lo que sí veo que es un equipo con mucho menos recursos que incluso el del año pasado. Con una menor cantidad de jugadores de experiencia, hombres grandes que se echen el equipo al hombro. El actual plantel se sostiene en la juventud de algunos valores que vienen de las divisiones inferiores y poco liderazgo", dijo el comunicador.

Sufrir y una capitanía que se rifa, es lo que dice Fernando Agustín Tapia (Agencia Uno)

Otra arista que no pasó por el alto el panelista de "Pauta de Juego" de Radio Pauta, fue el tema de la capitanía y que por más que haya jugadores que le restan importancia, es algo que pesa y lo ocurrido en los del CDA este año, algo quiere decir.

"La jineta de Universidad de Chile se rifa partido a partido y me parece que ese es un hecho decidor. Lo veo más complicado que el año pasado", finalizó Tapia.