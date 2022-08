El periodista Fernando Tapia ha sido uno de los más directos en abordar la crisis que vive Universidad de Chile bajo el control de Azul Azul, sobre todo en el último tiempo en el cual hemos visto como personajes del pasado que protagonizaron episodios oscuros en el manejo de nuestro fútbol, han vuelto y se ha ligado con la institución que preside Michael Clark.

Tapia sabe que el momento de la U es duro, no solo en lo deportivo si no también en como aquello afecta a los aficionados que ya comenzaron a realizar diversas manifestaciones tanto en las cercanías del CDA, como también en las afueras de las oficinas de Sartor en el sector alto de la capital.

El comunicador dialogó con Bolavip para abordar la situación que viven los estudiantiles y consultado sobre cómo ve la oposición contra Azul Azul, Tapia sostiene que esta ya existe, pero aún no organizada. "Yo creo que existe una oposición fuerte a Azul Azul, lo que pasa es que está dispera, no está organizada. Pero el hincha de la U en general, se ha manifestado muy disconforme con la actual administración de la concesionaria. Los resultados deportivos y las señales que se dan desde el punto de vista de la conducción hacen que hoy podamos ver algún grado de organización y lo vemos desde el interior de la casa de estudio, con las movilizaciones, con las conversaciones y debates que vemos en docentes y estudiantes, pero creo que se quedan cortos, ahí hay una tarea importante en los hinchas de la U, la de la organización", comentó.

En relación a la actitud de la casa de estudios en este tema, el panelista de "Pauta de Juego" cree que aún es muy poco para lo que realmente debiese hacer la Casa de Bello. "La he visto muy pasiva, demasiado pasiva, observante y poco opinante a excepción de las últimas semanas en donde hemos visto, sí, como los dos representantes de la casa de estudio han expresado a través de cartas, sus opiniones en medios de comunicación, sus críticas a la gestión y a la poca transparencia que hubo en el traspaso del paquete mayoritario de acciones. Pienso que el proyecto deportivo está abandonado, que hay una operación comercial y que los valores que representa la propia universidad están en tela de juicio. Debiera tomar una actitud mucho más preponderante y mucho más protagónica y particularmente la rectoria, no puede quedar solamente en opiniones en prensa de los dos directores", enfatizó.

Fernando Tapia ha sido uno de los más críticos con la conducción de Azul Azul (Pauta)

No obstante, Fernando Tapia fue categórico a la consulta si el hincha ya se aburrió y va a actuar ante esta crisis, a lo que el periodista no tuvo reparos en señalar lo que viene en la U. "Se está incubando el estallido, en el sentido que el hincha de la U siente que sus deseos, sus aspiraciones de ver a su equipo más competitivo, una institución más sólida, no se ha reflejado ni en la cancha ni en la dirigencia y el desdén de los dirigentes de no tomar en cuenta la opinión del hincha sumado al resultado, está incubando una suerte de estallido azul como lo dije en una de mis columnas. No es la solución la violencia, jamás, pero creo que estas cosas a veces explotan de manera inesperada. Yo espero que esto se pueda conducir bien, de manera organizada donde efectivamente se produzca una posición organizada de los hinchas para plantear sus inquietudes a quienes dirigen la institución", pero que bajo ningún punto él se ve liderando una especie de oposición, porque su única incumbencia la realiza desde su lado periodístico.

ver también Roggiero vuelve a redes sociales con críptico mensaje tras salida de la U

¿Y cómo se ve la perspectiva de Universidad de Chile cómo institución? "La U requiere de cambios estructurales que no se obtienen de la noche a la mañana. Va a ver mucho trabajo para poder reconstruir el proyecto deportivo, que tenga credibilidad en el hincha, que provoque eso, cercanía y para eso hay que incorporar al socio, al hincha real de la Universidad de Chile en la toma de decisiones. Hay que esclarecer quiénes están tomando las decisiones y cortar de una vez por todas cortar los conflictos de interes que hay en el fútbol chileno en estos momentos", cerró Tapia.