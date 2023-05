Figura de Unión Española coquetea con poder jugar en un grande de Chile: "Los que más me llaman la atención son Colo Colo y la U"

Unión Española se prepara para lo que será su importante duelo por el Campeonato Nacional ante Colo Colo, en el que los dirigidos por Ronald Fuentes esperarán poder mantener su buena racha y sumar un triunfo que los pueda meter en la parte alta de la tabla de posiciones.

Previo a este compromiso, una de las figuras del conjunto ‘Hispano, el delantero Rodrigo Piñeiro conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y habló sobre lo que es su presente en el fútbol chileno, en la que declara que hoy en día el Campeonato Nacional está muy parejo.

“Los grandes son muy irregulares, hoy ha cambiado mucho el futbol chileno conversando con compañeros, antes te sacaban una diferencia abismal, antes los grandes estaban arriba por 7-8 puntos y los más chicos supuestamente ni llegaba, pero hoy está todo muy irregular”, comenzó señalando Piñeiro.

Siguiendo en su análisis, el atacante uruguayo declaró que, ante la irregularidad de la mayoría de los equipos en este torneo, ve muy firme a Cobresal, quien es hoy el puntero del campeonato, en la que destaca su estilo de juego.

El crack de Unión Española piensa en el futuro | Foto: Photosport

“Está muy parejo todo, me está llamando la atención Cobresal que hoy está primero y ha evolucionado mucho en el juego, es el único equipo que hoy más me llama la atención, van por un buen camino”, confesó en TNT Sports.

Finalmente, Piñeiro dio pistas de lo que le gustaría en un futuro dentro del fútbol chileno, en la que reconoció estar muy feliz en Unión Española, pero que le llamaría mucho la atención el poder dar el salto a uno de los grandes del país, dejando entrever su ilusión de poder llegar a la Universidad de Chile o Colo Colo.

“Acá en Unión Española me gusta mucho el cariño de la gente, me gusta estar acá y estoy feliz. Pero a uno le llama la atención la gente, Colo Colo tiene mucha gente, la U tiene mucha gente, la UC tiene un poquito menos de gente, pero también es bueno. Pero los que me llaman la atención son más Colo Colo y la U”, cerró.