Universidad de Chile ya tiene la formación que enfrentará a Everton en Viña del Mar por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2023 y entre los titulares está Nery Domínguez.

El defensor, quien perdió hace un tiempo su puesto en el once estelar debido a la lesión, será desde el arranque frente a los ruleteros tras la expulsión de Matías Zaldivia frente a Audax Italiano y donde este año solo a ingresado desde el banco pocos minutos en algunos de los últimos cotejos que han disputado los azules.



Por aquello es que ahora Mauricio Pellegrino le entrega la confianza al ex Racing y sobre esta inclusión del trasandino al equipo titular es que Gonzalo Fouillioux puso en el debate de Todos Somos Técnicos la interrogante de qué ocurrirá si el central hace una buena performance en la quinta región.

¿Qué pasa si Nery Domínguez anda bien? Porque el otro día entró bien y perdió el puesto por lesión, pero ¿si juega un buen partido un jugador de su trayectoria y lo importante que ha sido para el grupo? No es llegar y sacarlo”, expresó el periodista.

El argentino será titular ante Everton | Foto: Photosport

“Es muy difícil. La verdad que los tres están en un nivel muy parejo cuando están bien. Nery Domínguez es un jugador que me encanta. Creo que el fútbol le está dando un premio, porque él ha tenido un rol muy pro grupo en un lugar en el que obviamente no debe estar cómodo porque no está jugando, es una interrogante importante para el entrenador. Si es que Nery Domínguez, no es lo mismo sacar a un jugador como él, líder, que a otro”, sumó el comunicador.



Para concluir, Fouillioux manifestó que "uno ve los videos de la U, sale dando él la charla, incluso cuando no juega. Sale aleonando a sus compañeros. Está completamente comprometido con el club y el grupo, por eso digo que un líder como Pellegrino también piensa en ser justo con los sublíderes que hay en el club”, sentenció.