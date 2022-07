Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca en una nueva versión del Superclásico que queda marcado por la imposibilidad de los azules de hacer de local en Santiago y por lo difícil que fue conseguir reducto.

De hecho dentro de las condiciones de las autoridades, hubo que cambiar el horario del partido y el aforo para apenas 7.000 hinchas locales, algo que ha generado críticas en la U, tema tocado incluso por Ronnie Fernández en conferencia de prensa hoy día.

Gonzalo Jara, ex U de Chile tiene una mirada particular al respecto asegurando en Pelota Parada que “el Estadio Nacional siempre ha sido la casa de la U, ahora no la tiene, no ha podido jugar ahí, pero también es cierto que donde la U juegue y haga de local, siempre está el hincha. Si pudiera llenar el estadio y si no existiera el tema de la pandemia y le toca jugar en Talca o Rancagua, el hincha de la U va a llenar el estadio igual. La gente y el jugador van a sentir el apoyo siempre".

Y respecto a los alegatos azules, el defensa de Coquimbo Unido cree que “echarle la culpa, criticar hoy en día o buscar una excusa en que la U no puede tener un estadio, no puede ser local en un lugar definido no es el punto. Seguramente deben haber otro tipo de problemas internos, hoy en día se habla mucho del tema dirigencial también, pero ahí hay muchas claras también".

Gonzalo Jara cree que el tema del estadio es una excusa porque la U siempre llenará donde juegue (Agencia Uno)

Agregando que “si vemos la vereda del frente que hoy es Colo Colo, ha hecho una gran inversión también y Católica lo ha hecho de la misma manera. Si bien es cierto a los equipos grandes se le exige invertir en jugadores, la calidad de jugador que venga también para pelear copas y salir campeón, creo que Colo Colo y Católica le sacan una ventaja importante a la U".

Para el final, Gonzalo Jara responde derechamente a lo sostenido por Ronnie Fernández, en el sentido de que uno de los factores de los malos años de la U, es por la falta de estadio. “Para nada, ahí creo que no coincido. El jugador que llega y le toca vivir el momento de Universidad de Chile ahora o anteriormente, sabe muy bien que siempre ha tenido ese problema por muchos años y toda su vida", cerró.