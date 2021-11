La Universidad de Chile está envuelto en una nebulosa que parece no poder salir. El conjunto estudiantil está a tan solo tres puntos de disputar una liguilla de promoción y sus hinchas ya no aguantan más el mal desempeño de los jugadores en el terreno de juego y la mala administración de parte de Azul Azul en los últimos años.

Fue ante Ñublense que el relator de TNT Sports, Alejandro Lorca, expresó un duro pero certero relato tras la derrota de la U por el Campeonato Nacional, el cual no dejó indeferente a nadie. "A la U le han robado el coraje, le han sacado el alma", lanzó el locutor en la transmisión. "Una dirigencia que no existe, una dirigencia que es cobarde. Además, le endosa toda la responsabilidad a técnicos inexpertos y dejan solos a los jugadores", aseguró Lorca.

Pero, parece que estas palabras no cayeron de la mejor manera en la dirigencia de Azul Azul, más especificamente en Cristián Aubert, así lo hizo saber el periodista Juan Cristobal Guarello este viernes en DirecTV Sports.

"Lo de Aubert es inconcebible, nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez se trata de Alejandro Lorca, porque no le gustó lo que dijo ayer sobre Azul Azul", recalcó el periodista.

Cabe mencionar que Guarello es uno de los periodistas que más ha criticado el desempeño de Azul Azul durante los últimos años y recordó el conflicto que tuvo el dirigente azul con seis periodistas por un reportaje acerca del fallido proyecto del estadio de la U.

"No es algo nuevo. No se tire contra Alejandro Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza", sentenció Guarello.