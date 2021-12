Gustavo Canales también fue una de las figuras de aquel recordado plantel que tenía Universidad de Chile en la campaña de la Copa Sudamericana 2011, título que quedó en manos del cuadro universitario con un notable registro.

En conversación con Los Tenores de ADN, el ex delantero se refirió a aquel hito histórico y primero que todo tuvo palabras para el hincha, que no lo pasó para nada bien este año, en un torneo muy diferente a aquel ya lejano 2011.

“Espero que estén disfrutando, sé que ha pasado mucho tiempo y muy rápido. Ahora entienden un poco más de qué se trató de los que tuvimos la suerte de conseguir y deseando que la gente de la U lo disfrute después de pasar un año que también quedará un poco para la historia, pero por cosas que no le gustan pasar a los hinchas. Estamos muy felices de ser parte de un equipo histórico que les dio alegrías y espero que pronto llegan las nuevas que estamos esperando todos”

Otro de los puntos que tocó fue sobre los factores que influenciaron en la obtención del certamen, donde el ex seleccionado chileno destacó varios puntos y jugadores que formaron parte de aquel gran plantel azul y que posteriormente favoreció a alcanzar la gloria.

“Tiene que ver con la competencia interna, lo vivimos todos en ese momento. Cuando llegué a la U, Eduardo Vargas no era titular, Edson Puch fue un chico que nos dio un montón con un nivel muy alto y en lugares de la cancha donde se hacen la diferencia. Tener a un goleador como Edu y en el nivel que estuvo es algo que no le tomamos el peso realmente hoy. De hecho fue vendido en 15 millones de dólares no sé si se volverá a repetir pronto eso, que un jugador tenga ese nivel y sea vendido al Napoli", agregó Canales.

En cuanto a lo que entregaba Jorge Sampaoli, Canales reconoció que como estratega cometió errores, pero el equipo hacía que no se notaran por la competencia interna y el nivel equilibrado del plantel sacaba la tarea adelante.

“Me parece que fue mucho mérito de los nombres propios y de esa competencia interna se sacó lo mejor. Sampaoli tuvo un año muy bueno, como todo cuando se das las cosas y cometía errores pero no se notaban, porque el equipo lo camuflaba. Como todo entrenador, en algunas cosas no acertó. Sacó un poco a relucir el rendimiento y el resultado mata todo. O sea, queda dependiente del resultado en este tipo de campeonatos, donde los idas y vueltas son secos y quedas afuera”.

Por último, recordó una anécdota antes del partido contra Flamengo en Río de Janeiro, donde se comentó una discusión con Osvaldo González en los entrenamientos previos. Compromiso a que el atacante no viajó, pues venía saliendo de una lesión.

“Sí, tuvimos un sube y baja al principio en la relación. Siempre tuve un temperamento que algunas veces me traicionaba y sentía que era injusto que no fuese parte del equipo titular. Venía recuperándome de una lesión, que la forcé en relación a la exigencia que tenía el equipo en ese momento y creía que debía ser titular enseguida, cosa que uno tiene de amor propio", explicó ante la consulta.

“Ese día hablé con Sampaoli. No fui directamente, no quise ni ir concentrado, me pelee con todos. Estaba en una situación equivocada, pero siempre con las ganas de estar y hacer las cosas bien, porque se vislumbraba que se podían hacer cosas grandes y uno quedarse afuera de un partido así y el equipo jugó muy bien, ganó 4-0 y le decía a mi señora ‘no juego más’, agregó el ex goleador.

"Estaba mirando el partido sentado en el sillón y decía 'no juego más'. Pensé que no tendría más chance, pero Sampaoli tuvo esa visión de un tipo que quizás muchos lo critican por no tener vestuario o no haber jugado profesionalmente, pero puedo dar fe que leyó bien la situación y me dio una oportunidad que aproveché y no salí más”, cerró.