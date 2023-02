Mientras los hinchas de Universidad de Chile están llenando las redes sociales con mensajes por el cumpleaños 42 de Guillermo Marino, uno de sus más cercano en el camarín azul en 2011 y 2012

Gustavo Lorenzetti conversó con Bolavip, donde tampoco quiso quedar abajo de los mensajes de la celebración, para uno que marcó su carrera cuando compartieron en Universidad de Chile.

"Guille Marino es un amigo, de esos que uno va recolectando de esta carrera tan linda que es el fútbol. Es un tipo ideal para tenerlo dentro de un grupo. Es un pensante, es la palabra justa en el momento indicado. Valoro mucho eso de Guille", comentó Lorenzetti.

Lorenzetti entrenando con la Gata Fernández y Marino en la U. Foto: Agencia Uno.

Eso sí, hay una gran anécdota que marcó su relación en la interna de la U, porque aunque cueste pensar, el Duende le había hecho la cruz a Marino al arribar al club.

"A penas llego a la U, él ya estaba, pero yo no lo podía ni ver. No porque me había hecho algo a mí. En verdad sí, porque había salido de Newell's y había sido campeón. Entonces yo no lo quería. Encima que no lo quería fue uno de los primeros que se me acercó.", recuerda Lorenzetti, un fanático del archirrival, Rosario Central.

ver también Hinchas de la U recuerdan a Marino en su cumpleaños

Por lo mismo, asegura que si bien no quería acercarse por el sentimiento del clásico de la ciudad de Rosario, Marino fue el primero que le dio la bienvenida al grupo y cambió para siempre su mirada.

"Cuando llega un argentino, siendo argentino, trata de meterlo en el grupo. Guille fue una de esas personas, junto con Mati Rodríguez y Coco Conde. Yo decía 'pucha, más encima que no lo puedo ni ver es uno de los primeros que me viene hablar'. Así arrancó mi relación que pasó del odio al amor, porque es un tipazo", destacó entre risas.