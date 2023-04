Gustavo Lorenzetti decidió colgar los botines y en una entrevista con ADN Deportes elogió a más no poder a Jorge Sampoli, ex DT de Universidad de Chile.

El pasado martes, una triste noticia sorprendió a los hinchas de Universidad de Chile. El volante Gustavo Lorenzetti anunció su retiro del fútbol profesional tras largos y exitosos 20 años ligados a la actividad, donde pudo vestir las camisetas de Universidad Concepción, Deportes Iquique y Coquimbo Unido, entre otros clubes.

Lo cierto es que "El Duende" se ganó el cariño de la fanaticada del Romántico Viajero gracias por su entrega en cada partido y por ser uno de los protagonistas en la época dorada del club, cuando la U pudo levantar la Copa Sudamericana 2011 de la mano de un joven Jorge Sampaoli.

Lorenzetti fue fundamental en el esquema de Sampaoli | Foto: Archivo

Fue precisamente del casildense que el rosarino habló en ADN Deportes, entrevista en la cual solamente tuvo halagos para el actual entrenador del Flamengo de Brasil.

"Creo que aprendí a jugar al fútbol con Sampaoli como técnico, porque yo era el típico enganche antes de llegar a la U que le sacaba la pelota de los pies al volante central, y quería jugar siempre con la pelota, me sentía mal si la pelota no pasaba por mí", remarcó el ahora exvolante.

“Al llegar a la U, al tener a Sampaoli, entendí que a veces no era necesario que la pelota me llegara, y yo saber jugar para mi compañero, jugar entrelíneas, todo eso lo aprendí en la U y creo que ese fue mi mejor momento, me sentí pleno en la U“, apuntó el exjugador.

Recordar que Lorenzetti ganó ocho títulos con con la camiseta azul entre 2011 y 2018, incluyendo la Copa Sudamericana, donde convirtió en la tan recordada final ante Liga de Quito en el Estadio Nacional.