¿Habrá ido con algo para Darío Osorio? Manuel Mayo no está en Valparaíso y realiza viaje relámpago a Cali

Universidad de Chile recibe a Unión Española en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la segunda fecha del Campeonato Nacional con la obligación de sumar tras la caída ante Huachipato en la primera fecha.

No obstante, un no está presente en el puerto principal viendo el accionar de los jugadores azules ante los rojos de Santa Laura. Se trata del gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, quien no fue a la ciudad costera acompañando a la delegación.

¿La razón? En las últimas horas, Mayo viajó a Cali, Colombia, lugar donde se desarrolla el sudamericano sub 20 y que La Roja se juega la clasificación al hexagonal final ante Venezuela este sábado por la noche.

Mayo viajó a Cali probablmente para hablar con Darío Osorio sobre alguna oferta (Agencia Uno)

De inmediato surgieron las innumerables especulaciones y las más potentes pregonan que su viaje se debería a que va con alguna oferta concreta para Darío Osorio tras el interés de clubes europeos por contar con los servicios de La Joya de Hijuelas.

El Milan de Italia, equipo que ya traería una oferta concreta por él, como también el Aston Villa de la Premier League, son los clubes que aparecen en el horizonte del joven valor azul, quien en los últimos meses, ha sido blanco de interés de muchos clubes en el viejo continente.