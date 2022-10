Universidad de Chile perdió ante Audax Italiano en Santa Laura y con esto desperdició una gran oportunidad para dejar atrás a los equipos que pelean por no descender, por eso la derrota dolió mucho en el mundo azul.

Bolavip conversa con Héctor Hoffens que fiel a su estilo confiesa estar muy enojado con el técnico de los azules Sebastián Miranda, especialmente por reemplazar a Cristián Palacios, atacante que marcó precisamente los dos goles azules.

"Qué terrible lo de ayer, que inexperiencia la del entrenador ¿cómo va a sacar al goleador? ¿cómo puede sacar a ese jugador,? no se le puede pedir más a este dt parece", indicó muy enojado.

Según el Chico, a Palacios no había que sacarlo "aunque esté acalambrado, aunqué esté muriéndose no lo puede sacar, es culpa del técnico y es lo que tenemos, no hay más".

El Chico Hoffens no puede creer el cambio que hizo Sebastián Miranda (Archivo)



Y en esa línea Hoffens se muestra inseguro por lo que viene para Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. "No estoy seguro de que la U se salve, pero no podemos culpar a un entrenador que no es entrenador, es un interino no más", indicó.

Uno de los símbolos de los azules en los ochenta, también criticó al arquero titular de la U. "Le hizo mal la selección a Cristóbal Campos, está mirando al cielo, en los goles estaba mirando las estrellas, esas hueas las sabemos todos los futbolistas", afirmó.

ver también Goldberg se cansó de las quejas de la U en contra de los árbitros

En todo caso aclara que "él ha andado bien, nadie dice lo contrario, pero sus errores nos perjudicaron, los responsables son el arquero y el técnico".