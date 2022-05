La Universidad de Chile está celebrando 95 años de historia, la cual ha estado plagada de alegrías y tristeza al mismo tiempo, como el descenso a Segunda División en 1988, situación que unió a toda una hinchada y fue ahí donde cambió todo, nació el sentimiento como les gusta decir a los hinchas del conjunto azul.

Múltiples jugadores han pasado por la U en estos 95 años de historia, pero hay uno que sigue recordando sus años en el club de sus amores con mucho cariño, se trata de Héctor Antonio Hoffens Valenzuela, más conocido como el "Chico".

Fue el propio ex ariete que se tomó un tiempo en este especial día para conversar con Bolavip Chile acerca de esta fecha que le trae tan lindos recuerdos a algunos ex jugadores.

"Siempre nací con el corazón azul, desde que tengo uso de razón y la U me dio todo: mi seguridad, mi tranquilidad, mi familia. La U me enseñó a ser una buena persona, un buen estudiante y buen jugador", comenzó diciendo ex futbolista de 65 años.

El elegido como el mejor puntero derecho del fútbol chileno en 1982 recordó el pase a Arturo Salah en la Liguilla Pre-Libertadores de 1980 ante Colo Colo. "Sin lugar a dudas esa fue la jugada que me marcó en la U. Yo creo que por lo que aconteció, por lo que pasó, ganarle a tu clásico rival y llegar a la Copa Libertadores por mucho tiempo, a pesar que nos fue mal, es uno de los mejores logros que he tenido en el fútbol y en la U", destacó.

Hoffens es una leyendas de la U que debutó desde la cantera azul en el 1974 | Foto: Captura Youtube

Agregando que "yo siempre traté de ayudar a la U, cuando estuvimos en la B intenté ayudar al máximo en todo sentido y volver con esa hinchada son los mejores recuerdo que tengo a mi memoria".

"Yo lloré y le supliqué al presidente para no ir a Audax Italiano a préstamo, pero afortunadamente volví con muchas ganas y lamentablemente terminé pero no pude seguir como yo quería, terminar hasta los últimos días de mi vida entregándole el cariño que ellos me entregaron", sentenció.