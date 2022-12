El ex técnico campeón con Universidad de Chile, Héctor Pinto, criticó fuertemente el desempeño de Matías Zaldivia en Colo Colo.

Luego de haber superado los exámenes médicos y haber firmado su contrato, Matías Zaldivia, central argentino naturalizado chileno, se transformó en el cuarto refuerzo de Universidad de Chile de cara a la temporada 2023, lo generó una ola de críticas de los hinchas bullangueros por su pasado en Colo Colo.

Uno que conoce de cerca lo que es jugar en el Romántico Viajero es el ex técnico azul, Héctor Pinto, quien fuese campeón como estratega con la U del Apertura 2004.

Zaldivia cambió de vereda y vestirá la camiseta de la U | Foto: Instagram

En diálogo con Los Tenores de ADN Deportes, el otrora jugador se refirió a la llegada de Zaldivia al elenco universitario, máximo archirrival del Cacique.

"El hecho que haya jugado en Colo Colo no es obstáculo, ellos son profesionales y pueden brindarse en cualquier equipo, pero si bien no estoy dudando de su calidad, lo cierto es que no anduvo bien en Colo Colo ¿Por qué voy a esperar que en la U ande bien?", remarcó Pinto.

"Yo esperaba un refuerzo de mayor categoría?", cerró el el ex DT de la Selección de fútbol sub-23 de Chile en el Torneo Preolímpico de Londrina.

De esta manera, el ex Colo Colo tendrá que pelear un puesto de titular con el argentino Nery Domínguez y Luis Casanova.