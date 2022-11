Tras la casi segura llegada de Eugenio Mena a Universidad Católica, en el mundo de la U la noticia no cayó bien. Héctor Tito Awad no tiene pelos en la lengua y responsabiliza a la dirigencia azul de perder a un emblemático del club.

Un dolor, un puñal, un mazazo. Eso fue lo que recibieron los hinchas de Universidad de Chile luego de enterarse que un campeón de la Copa Sudamericana está cerca de llegar a un clásico rival, Universidad Católica.

Pero las criticas apuntan a la dirigencia de Azul Azul por la excesiva lentitud o la poca iniciativa en elegir al nuevo entrenador y por ende un retraso en los refuerzos, como también que nuevamente se les escape un jugador que es seleccionado nacional.

En diálogo con Bolavip, Héctor Tito Awad criticó de manera irónica a los dirigentes. "Yo encuentro que tarde o temprano, de todas maneras que por el mundial se terminó antes el campeonato, están atrasados porque no tienen una idea clara de lo que quieren".

Sobre la lenta elección del entrenador, Awad sostiene que es porque no saben lo que quieren. "Quieren a Soso que es un estilo de técnico, pero al mismo tiempo está Juan José Ribera que es un fútbol totalmente diferente. Es por eso que creo que están atrasados en cuanto a lo que quieren".

Muy buenas temporadas ha cumplido Eugenio Mena en Racing (Agencia Uno)

Al cierre, el comentarista fue con todo y criticó que la dirigencia deje escapar a importantes jugadores, con trayectoria y con pasado azul. Toda esta lentitud tiene sus consecuencias que según Tito, va en dirección a la pérdida de refuerzos.

"Esto se trasunta a las contrataciones porque las debiera hacer en su mayoría el técnico y como no tienen idea qué técnico quieren, están perdiendo referentes del club. Al Queno Mena no lo habría perdido, al Huaso Isla no lo habría perdido, son platas que se gastan pero al final dan réditos. A Marcelo Díaz, también lo habría traído a la U, creo que es un error garrafal lo que estan haciendo, se están demorando mucho, pero creo que es por ignorancia del tema que hemos hablado siempre de lo que es la empresa del fútbol", concluyó Tito Awad.