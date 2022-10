Universidad de Chile vive un nuevo drama en el Campeonato Nacional. El Romántico Viajero está a tres puntos de la zona de descenso, todo tras la derrota ante Audax Italiano por 3-2 en el Estadio Santa Laura, partido válido por la 26 fecha del torneo chileno.

Uno que no tuvo una buena tarde fue el arquero Cristóbal Campos, quien retornaba a la titularidad tras su estadía en la Selección Chilena, el cual tuvo actuación displicente ante los Itálicos con un mal cálculo en el primer gol y cometió un penal en la segunda parte.

Héctor Tito Awad, comentarista de La Magia Azul, analizó la dura derrota de la U ante los Itálicos y se fue en picada en contra de dos jugadores: al novel arquero azul y el delantero Ronnie Fernández.

"Regaló el partido Campos, no es una tarde negra lo regaló. Perdimos por Campos, digamos las palabras como son, pero eso no significa que deje de ser un buen arquero", comenzó diciendo el también contertulio azul del Show de Goles.

Campos se llevó todas las críticas de los hinchas azules | Foto: Agencia Uno

"Ha jugado 15 partidos por la U, 14 buenos y este malo. No es lo mismo jugar mal cuando estás tercero que cuando estás casi colista", agregó.

Para finalizar, lanzó duros términos en contra de Ronnie Fernández, quien ha tenido un bajón futbolístico en las últimas fechas. "Yo no sé Ronnie con que cara va a alegar al árbitro, para lo único que tiene la jineta es para alegar. Hoy día no estuvo Osorio, no estuvo Ojeda, no estuvo Assadi y el que se salvó fue Palacios"